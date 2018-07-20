Суд в Германии официально закрыл дело об экстрадиции Пучдемона

Высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна официально прекратил процедуры, касающиеся дела об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Такое решение последовало после того, как Испания отозвала европейский ордер на арест, благодаря чему К.Пучдемон теперь сможет свободно покинуть территорию Германии.

Накануне судья верховного суда Испании Пабло Льярена отозвал запрос на экстрадицию каталонских политиков-сепаратистов, в том числе К.Пучдемона, которых Испания обвиняет, среди прочего, в мятеже.

Решение испанского суда продиктовано тем, что ранее суд в Германии постановил, что К.Пучдемона нельзя экстрадировать в Испанию по обвинению в мятеже, но можно по обвинению в растрате средств. Испанская сторона с такой позицией не согласилась.

При этом, в Испании обвинения против К.Пучдемона остаются в силе, поэтому он не сможет вернуться туда и при этом оставаться на свободе.

Испанское правосудие обвиняет К.Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств.