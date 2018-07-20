Американские сенаторы просят два комитета сената рассмотреть их законопроект по санкциям против России

Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен попросили глав двух комитетов сената США провести новые слушания по принятию законопроекта о санкциях в отношении России на случай, если она вмешается в выборы в США в 2018 году, сообщает в пятницу издание "Политико".

Сенаторы попросили провести слушания комитет по банкам и комитет по иностранным делам, которые вместе занимаются законопроектами по санкциям. Также М.Рубио и К.Ван Холлен попросили комитеты обозначить как они планируют действовать в вопросе о санкциях против РФ.

"У сената есть возможность обратить внимание американской общественности на реальные угрозы, которые представляет иностранное вмешательство в наши будущие выборы, и действовать, чтобы противостоять будущему иностранному вниманию и защитить нашу страну", - говорится в письме М.Рубио и К.Ван Холлена комитетам, в которым ознакомилось издание.

"Нам осталось всего 110 дней до выборов в ноябре. Время объединиться и действовать сейчас", - отмечают сенаторы.

Законопроект М.Рубио и К.Ван Холлен представили еще в январе, однако значительное внимание к нему привлек лидер республиканского большинства Митч Макконнел на той неделе после встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. М.Макконнел, в частности, заявил, что он может провести законопроект прямиком на голосования парламента, избегая обсуждения в комитете, что ускорит процесс. Теперь у законопроекта появились еще восемь соавторов из Республиканской и Демократической партий.

Так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, пройдут в США 6 ноября 2018 года.