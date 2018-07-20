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Дальнее зарубежье 20.07.2018 18:29

Американские сенаторы просят два комитета сената рассмотреть их законопроект по санкциям против России

Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен попросили глав двух комитетов сената США провести новые слушания по принятию законопроекта о санкциях в отношении России на случай, если она вмешается в выборы в США в 2018 году, сообщает в пятницу издание "Политико".

Сенаторы попросили провести слушания комитет по банкам и комитет по иностранным делам, которые вместе занимаются законопроектами по санкциям. Также М.Рубио и К.Ван Холлен попросили комитеты обозначить как они планируют действовать в вопросе о санкциях против РФ.

"У сената есть возможность обратить внимание американской общественности на реальные угрозы, которые представляет иностранное вмешательство в наши будущие выборы, и действовать, чтобы противостоять будущему иностранному вниманию и защитить нашу страну", - говорится в письме М.Рубио и К.Ван Холлена комитетам, в которым ознакомилось издание.

"Нам осталось всего 110 дней до выборов в ноябре. Время объединиться и действовать сейчас", - отмечают сенаторы.

Законопроект М.Рубио и К.Ван Холлен представили еще в январе, однако значительное внимание к нему привлек лидер республиканского большинства Митч Макконнел на той неделе после встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. М.Макконнел, в частности, заявил, что он может провести законопроект прямиком на голосования парламента, избегая обсуждения в комитете, что ускорит процесс. Теперь у законопроекта появились еще восемь соавторов из Республиканской и Демократической партий.

Так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, пройдут в США 6 ноября 2018 года.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]