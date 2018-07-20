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Финансы 20.07.2018 18:46

Заявления Трампа уронили доллар на 0,6% к евро и иене

Курс доллара США в пятницу активно дешевеет к большинству мировых валют из-за массы противоречивых заявлений американского президента Дональда Трампа, в том числе о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС), торговых отношениях с Китаем и валютных манипуляциях ЕС и Китая.

Пара евро/доллар торгуется к 16:05 мск на уровне $1,1715 по сравнению с $1,1642 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены опустился до 111,79 иены против 112,47 иены накануне.

Таким образом, падение доллара к евро и иене составляет около 0,6%.

В интервью CNBC в пятницу Д.Трамп заявил, что не одобряет подъем базовой процентной ставки Федрезервом, поскольку такие действия могут свести на нет экономический подъем, вызванный налогово-бюджетной политикой, проводимой американскими властями.

Кроме того, политика ФРС способствует укреплению доллара, что, по словам Д.Трампа, ставит США в невыгодное положение, поскольку другие крупные мировые ЦБ, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии, сохраняют мягкую монетарную политику.

Также в интервью Д.Трамп заявил о готовности ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму $500 млрд в год. Таким образом, с учетом ранее введенных пошлин дополнительными сборами может быть обложена практически вся китайская продукция, ввозимая в США.

После этого американский президент вернулся к обсуждению этих и других тем в соцсети Twitter.

"Китай, Евросоюз и другие манипулируют своими валютами и держат процентные ставки низкими, пока США повышает ставки, и доллар становится все сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентного преимущества, - написал Д.Трамп. - Как всегда, условия неравные".

"Ужесточение ДКП вредит всему, что мы сделали. Штатам нужно позволить наверстать упущенное из-за незаконных манипуляций валютой и плохих торговых сделок. Подходит время гасить долг, а мы повышаем ставки - серьезно?", - добавил он.

Отмечается, что ранее Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил справочный курс юаня максимальными темпами с июня 2016 года.

Справочный курс юаня на 20 июня уменьшен на 0,9% и установлен на уровне 6,7671 юаня/$1, что является минимумом с июля 2017 года.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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