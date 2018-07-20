B.EST Solutions инициировала повышение стоимости услуги Asan Imza до 2,5 манатов по экономическим причинам

Повышение стоимости услуги мобильной подписи «Asan Imza» с 1 маната до 2,5 манатов обусловлено экономическими причинами, заявила глава компании «B.EST Solutions» (оператор услуги) Яна Кримпе.

«Повышение с 15 августа 2018 года стоимости услуги Asan Imza с 1 манат до 2,5 манатов (с учетом НДС) инициировала B.EST Solutions. Это решение обусловлено экономическими факторами, изменением курса иностранных валют, ростом тарифов на различные услуги в Азербайджане, а также повышением общей нагрузки на систему и необходимым обновлением систем безопасности», - отметила Я.Кримпе, слова которой приводятся в официальном сообщении компании.

Кроме того, по ее словам, подорожание услуги Asan Imza связано с повышением затрат на обслуживание со стороны зарубежных вендоров и приобретением за доллары США международных лицензий.

«Вместе с тем, все транзакции, выполняемые посредством «Asan Imza», будут бесплатными, что позволит владельцам мобильной подписи пользоваться ею без ограничений», – подчеркивается в сообщении.

"Asan Imza"предоставляется тремя операторами мобильной связи в Азербайджане – Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon.

При этом о подорожании повышении с 15 августа 2018 года стоимость услуги мобильной подписи «Asan Imza» с 1 маната до 2,5 манатов впервые объявила компания Azercell.

Услуга "Asan Imza" создает возможность каждому абоненту воспользоваться электронными услугами и свободно применять электронную подпись. Для подключения к данной услуге необходимо обратиться в пункты регистрации Azercell, расположенные в центрах "ASAN Xidmet" (Госагентство по оказанию ряда услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана – ИФ-Аз). При обращении абонент может получить как сим-карту «Asan Imza», так и сертификат электронной подписи из пункта обслуживания министерства налогов, находящегося в центре "ASAN Xidmet".

Для населения, юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, плата за подключение к услуге «Asan Imza», составляет 18 манатов (с учетом НДС), для госслужащих и работников местных органов самоуправления – 54,46 маната.

Н.Аббасова