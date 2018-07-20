Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0267 GBR   2.2148 TRY   0.3529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.46 Brent   72.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 32° Завтра 24° 32° 22 Июл 24° 32° 23 Июл 23° 31°

Транспорт и связь 20.07.2018 18:57

Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июне на 11,4%, за полгода - на 8,2%

Группа "Аэрофлот" в июне 2018 г. увеличила перевозки на 11,4% по сравнению с показателям за тот же месяц 2017 г., до 5,24 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях группа перевезла 2,88 млн пассажиров (+11,5%), на международных - 2,36 млн человек (+11,2%). Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 9,4%, до 13,24 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 85,5%, настолько же выросла коммерческая загрузка - до 70,8%.

Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) в прошлом месяце перевезла 3,2 млн человек (+9,6%). Внутренние перевозки выросли на 11,3%, до 1,59 млн человек, международные - на 8%, до 1,6 млн человек. Пассажирооборот увеличился на 7,2%, до 8,56 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел компании снизилась на 1,4 п.п., до 83,7%, коммерческая загрузка - на 1,6 п.п., до 69,1%.

В июне флагманская авиакомпания группы ввела в эксплуатацию семь лайнеров: один Boeing 777-300ER, два Airbus А320, один Boeing 737-800 и три SSJ100. При этом два A320 были выведены из парка. На конец отчетного периода парк авиакомпании насчитывал 241 воздушное судно. Еще один Boeing 777-300ER в прошлом месяце поступил в парк авиакомпании "Россия" и один Boeing 737-800 - "Победы". Всего воздушный флот группы на конец июня насчитывал 350 судов.

В январе-июне группа "Аэрофлот" перевезла 24,86 млн пассажиров (+8,2%), авиакомпания "Аэрофлот" - 16,2 млн пассажиров(+6,4%).

"Аэрофлот" - крупнейшая группа авиакомпаний в РФ, объединяет одноименного перевозчика, работающего в премиальном сегменте, а также дочерние компании "Россия" (средний сегмент), "Победа" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер - Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота", 45,2% находятся в свободном обращении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, ПЕРЕВОЗКИ, ИЮНЬ


Похожие новости


Группа "Аэрофлот" сможет чаще летать в Дубай, Прагу и города Франции Аэрофлот поменял расписание рейсов в Китай из-за штормового предупреждения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]