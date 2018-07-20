Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду авиационных приборов в Россию

Таможенники Хачмазского управления таможни предотвратили попытку контрабанды в Россию большого числа приборов, используемых на воздушных судах, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

«Приборы были обнаружены у преступной группировки на таможенном посту «Самур». На основании полученных фактов возбуждено уголовное дело и ведется следствие», - отмечается в сообщении ГТК.

«Следствие выявило 4 человек причастных к данному делу (3 гражданина Азербайджана и 1 гражданин России). Суд в отношении них принял меру пресечения виде ареста. Преступная группа пыталась незаконным путем переправить в Россию авиационные приборы 68 наименований», - сообщает ГТК.

Б.Рустамбеков