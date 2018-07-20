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Происшествия 20.07.2018 17:42

Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду авиационных приборов в Россию

Таможенники Хачмазского управления таможни предотвратили попытку контрабанды в Россию большого числа приборов, используемых на воздушных судах, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

«Приборы были обнаружены у преступной группировки на таможенном посту «Самур». На основании полученных фактов возбуждено уголовное дело и ведется следствие», - отмечается в сообщении ГТК.

«Следствие выявило 4 человек причастных к данному делу (3 гражданина Азербайджана и 1 гражданин России). Суд в отношении них принял меру пресечения виде ареста. Преступная группа пыталась незаконным путем переправить в Россию авиационные приборы 68 наименований», - сообщает ГТК.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, КОНТРАБАНДА, ПРИБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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