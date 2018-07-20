13 человек погибли в результате крушения прогулочного катера в США

Прогулочный катер затонул в ночь на пятницу по местному времени на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, по меньшей мере, 13 человек погибли, передает американский телеканал Си-Эн-Эн.

По его данным, всего на борту катера находился 31 человек, в том числе дети.

Отмечается, что 14 пассажирам удалось спастись, судьба еще четырех человек неизвестна.

По информации властей штата, катер затонул из-за шторма.