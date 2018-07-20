Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0267 GBR   2.2148 TRY   0.3529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.46 Brent   72.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 32° Завтра 24° 32° 22 Июл 24° 32° 23 Июл 23° 31°

Происшествия 20.07.2018 19:20

13 человек погибли в результате крушения прогулочного катера в США

Прогулочный катер затонул в ночь на пятницу по местному времени на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, по меньшей мере, 13 человек погибли, передает американский телеканал Си-Эн-Эн.

По его данным, всего на борту катера находился 31 человек, в том числе дети.

Отмечается, что 14 пассажирам удалось спастись, судьба еще четырех человек неизвестна.

По информации властей штата, катер затонул из-за шторма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИССУРИ, КАТЕР, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]