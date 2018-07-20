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Спорт 20.07.2018 19:31

CAS дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского легкоатлета - чемпиона России 2016 года по прыжкам в длину Василия Копейкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт группы по контролю за соблюдением антидопинговых правил Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций Athletics Integrity Unit (AUI).

В допинг-пробах В.Копейкина был обнаружен триметазидин. Его результаты с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года аннулированы. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 мая прошлого года. В.Копейкин имеет право подать апелляцию на решение о дисквалификации в CAS.

В.Копейкин является чемпионом России 2016 года и двукратным победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещениях (2015, 2016). Так как соревнования проходили в феврале и июне 2016 года, эти результаты В.Копейкина не будут аннулированы.

Кроме того, сайт сообщает и о подозрениях в применении допинга 14 российскими легкоатлетами, в том числе олимпийским чемпионом 2012 года по прыжкам в высоту Иваном Уховым и чемпионом мира 2014 года в тройном прыжке в помещении Люкманом Адамсом.

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТСМЕН, ДОПИНГ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]