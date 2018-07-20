В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, 14 человек ранены

Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в германском городе Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), 14 человек получили ранения, передает в пятницу онлайн-портал газеты "Бильд".
По его данным, двое пострадавших получили тяжелые ранения. Место происшествия оцеплено полицией.
Преступник задержан.
По предварительным данным, он родом из Ирана, и ему около 35 лет.
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