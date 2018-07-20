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Дальнее зарубежье 20.07.2018 18:13

В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, 14 человек ранены

Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в германском городе Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), 14 человек получили ранения, передает в пятницу онлайн-портал газеты "Бильд".

По его данным, двое пострадавших получили тяжелые ранения. Место происшествия оцеплено полицией.

Преступник задержан.

По предварительным данным, он родом из Ирана, и ему около 35 лет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]