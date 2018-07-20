Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0267 GBR   2.2148 TRY   0.3529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.46 Brent   72.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 32° Завтра 24° 32° 22 Июл 24° 32° 23 Июл 23° 31°

АПК 20.07.2018 19:17

Запасы зерновых в мире снижаются, но цены не растут из-за опасений торговых войн

Мировые запасы зерновых культур, включая пшеницу и кукурузу, как ожидается, начнут сокращаться, однако пока это не сказывается на ценах из-за опасений по поводу торговых отношений между США и Китаем, пишет The Wall Street Journal.

Согласно последнему прогнозу министерства сельского хозяйства США, мировые запасы кукурузы в конце 2018-19 сельскохозяйственного года сократятся на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 152 млн тонн.

В самих США падение запасов может составить до 25%.

Также Минсельхоз США прогнозирует 5%-ное сокращение мировых запасов пшеницы и 8%-ное снижение запасов хлопка.

Тем не менее, на бирже в Чикаго цена кукурузы упала на 15% с майского пика и приблизилась к минимуму за год. Пшеница подешевела на 10%, а стоимость хлопка снизилась на 7% с середины июня.

Как сообщалось, ранее в июле Китай ввел пошлины на импорт американской пшеницы, кукурузы, хлопка и соя-бобов в ответ на повышение сборов на поставки китайских товаров в США. Многие аналитики полагают, что аналогичные меры может предпринять и Мексика.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПШЕНИЦА, ЦЕНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]