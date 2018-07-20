Запасы зерновых в мире снижаются, но цены не растут из-за опасений торговых войн

Мировые запасы зерновых культур, включая пшеницу и кукурузу, как ожидается, начнут сокращаться, однако пока это не сказывается на ценах из-за опасений по поводу торговых отношений между США и Китаем, пишет The Wall Street Journal.
Согласно последнему прогнозу министерства сельского хозяйства США, мировые запасы кукурузы в конце 2018-19 сельскохозяйственного года сократятся на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 152 млн тонн.
В самих США падение запасов может составить до 25%.
Также Минсельхоз США прогнозирует 5%-ное сокращение мировых запасов пшеницы и 8%-ное снижение запасов хлопка.
Тем не менее, на бирже в Чикаго цена кукурузы упала на 15% с майского пика и приблизилась к минимуму за год. Пшеница подешевела на 10%, а стоимость хлопка снизилась на 7% с середины июня.
Как сообщалось, ранее в июле Китай ввел пошлины на импорт американской пшеницы, кукурузы, хлопка и соя-бобов в ответ на повышение сборов на поставки китайских товаров в США. Многие аналитики полагают, что аналогичные меры может предпринять и Мексика.
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