Суд в Казахстане арестовал подозреваемых в убийстве фигуриста Тена

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена решением суда взяты под стражу на два месяца, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова огласила в пятницу на заседании суда следственный судья Алмалинского районного суда Алматы Алма Абдухалыкова.

Как сообщалось, ранее полиция задержала 24-летнего уроженца Жамбылской области Н.Киясова и 23-летнего уроженца Кызылординской области А.Кудайбергенова по подозрению в убийстве Д.Тена. Оба дали признательные показания.

В минувший четверг в центре Алматы Д.Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки они нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов фигурист скончался от сильной кровопотери.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 99 ч. 2 (убийство из корыстных побуждений). Дело находится на контроле генерального прокурора и главы МВД Казахстана.

13 июня Д.Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).