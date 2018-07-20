Стоимость контрактов между компаниями Азербайджана и Франции превышает $2 млрд -Алиев

Стоимость контрактов, подписанных между азербайджанскими и французскими компаниями, оценивается в более, чем $2 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Алиев в пятницу в Париже обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе, в области инфраструктуры, транспорта, космической промышленности, авиации, строительства метро, а также в военно-технической сфере, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«И.Алиев сообщил, что в рамках нынешнего визита в Париж состоялись его встречи с представителями 11 французских компаний, которые открывают большие перспективы для экономического сотрудничества между двумя странами. Он также сообщил, что стоимость подписанных между компаниями Азербайджана и Франции договоров превышает $2 млрд, а их реализация увеличит этот показатель», - отмечается в информации.

В ходе встречи лидеры двух стран отметили успешное развитие двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Францией в политической, экономической, энергетической, экологической, транспортной сферах, в области безопасности, культуры и других областях. Вместе с тем, выражалась заинтересованность французских компаний в расширении деятельности в Азербайджане.

Кроме того, стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, и отметили успешную реализацию проекта создания «Южного газового коридора».

По итогам встречи состоялось подписание ряда соглашений. В частности, АО «Азерсу» и компания SUEZ Group подписали Дополнение №2 к Служебному соглашению от 2014 года «Об оперативной подготовке, передаче ноу-хау и техническо помощи» и «Договор о намерениях по управлению водной и потерями воды в городе Сумгайыт».

ОАО «Azerkosmos» и Национальный центр космических исследований Франции подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в космической сфере.

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и компания Thales подписали: Меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в сфере гражданской авиации, договор о подготовке полного анализа для кибербезопасности AZAL, договор о подготовке полного анализа для обеспечения кибербезопасности Управления воздушным движением «Азеравианавигация», Письмо о намерениях по созданию интегрированной брифинг-системы для летных экипажей.

Кроме того, ЗАО «AZAL» и компания «Modern Construction Group» подписали соглашение об установке радиолокационной системы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Н.Аббасова