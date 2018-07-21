Международное рейтинговое агентство Standard & Poors Global Ratings в пятницу подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Рейтинг в национальной валюте оставлен на уровне "BBB".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз для обоих рейтингов - "стабильный".
Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".
S&P также оставило на прежнем уровне "BBB" оценку риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков (Transfer and Convertibility, T&C).
"Мы позитивно оцениваем решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга России на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Агентство по-прежнему высоко оценивает состояние платежного баланса страны и сбалансированное бюджетное планирование, а также способность Правительства эффективно справляться с внешними шоками", - заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"По мнению агентства, расходы на реализацию послевыборных инициатив, вероятнее всего, не повлияют на устойчивость бюджета, что еще раз указывает на взвешенный подход правительства к решению даже самых амбициозных задач. Мы рассчитываем, что сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и ответственная бюджетная политика дадут веские основания для повышения этим агентством суверенного кредитного рейтинга России", - добавил министр.
"Стабильный" прогноз отражает баланс между рисками, вызванными возможной эскалацией геополитических конфликтов, и дальнейшим укреплением внутренних и внешних финансов РФ, говорится в пресс-релизе S&P.
Агентство может предпринять позитивные действия в отношении рейтингов РФ в ближайшие 24 месяца, если экономическое восстановление наберет силу, а темпы роста ВВП на душу населения достигнут уровня других стран, стоящих на схожем уровне развития. Более быстрая, чем ожидается, консолидация бюджета в результате дисциплинированного подхода к госрасходам, а также меры по устранению долгосрочного давления на бюджет, вызванного старением населения, также могут повлиять на принятие решения о повышении рейтинга, говорится в пресс-релизе S&P.
Негативные рейтинговые действия в отношении РФ могут быть вызваны геополитическими событиями, которые могут заставить иностранные государства ввести существенно более жесткие санкции против России, например, против государственных энергетических компаний. Также эксперты S&P могут понизить суверенные рейтинги в случае возникновения рисков значительного ухудшения бюджетных показателей, либо из-за роста госрасходов, или из-за ухудшения ситуации в банковском секторе или среди госкомпаний.
В пресс-релизе S&P подчеркивается, что подтверждение рейтингов РФ во многом стало результатом приверженности правительства консервативному стилю макроэкономического управления, высокой чистой стоимости зарубежных активов, низкого госдолга, и достаточной гибкости ДКП.
Рейтинги сдерживаются структурной слабостью российской экономики, которая во многом зависит от доходов от экспорта нефти и газа, а также более широкими институциональными проблемами и проблемами управления. Отмечается, что на нефтегазовый сектор России приходится всего 8% ВВП, но 45% экспорта.
По прогнозам экспертов S&P, экономический рост в РФ в 2018 году составит 1,6%, в 2019-21 годах - в среднем 1,8% в год. Восстановление экономики будет поддерживаться общим ростом мировой экономики и умеренным восстановлением внутреннего спроса, в том числе вызванного ростом кредитования и государственных расходов.
"В то же время неблагоприятная демографическая ситуация и низкая производительность продолжают ограничивать долгосрочный потенциал роста России", - полагают эксперты S&P GR.
Среди причин низкой производительности - доминирующая и продолжающая расти роль государства в экономике, сложная деловая и регуляторная ситуация, а также относительно низкие конкуренция и уровень инноваций.
Также агентство полагает, что объем и сроки дополнительных санкций, вероятно, станут следствием внешнеполитических действий России, а также внутриполитических дебатов в США, а оба эти фактора сложно прогнозировать. При этом аналитики S&P полагают, что международные санкции в отношении России сохранятся на протяжении всего прогнозного диапазона, то есть до конца 2021 года. Санкции продолжат ограничивать тенденцию роста и диверсификацию российской экономики из-за высокой неопределенности для инвесторов и сложности с передачей технологий.
Аналитики S&P прогнозируют, что ВВП на душу населения в РФ в текущем году составит $10,9 тыс. Профицит счета текущих операций в РФ в 2018 году оценивается в 4,1% ВВП.
Инфляция в 2018 году, как ожидается, составит 3%, в 2019-2021 годах будет составлять в среднем 4%.
Профицит госбюджета в текущем году прогнозируется на уровне 0,2% ВВП, в 2019 году - на уровне 1% ВВП.
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