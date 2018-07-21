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СНГ 21.07.2018 10:23

Столкновение "Газели" с легковой автомашиной в Дагестане привело к гибели двух и госпитализации 10 человек

Авария с участием пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля произошла рядом с дагестанским городом Избербаш, есть погибшие и пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в субботу представитель Минздрава республики.

"В результате ДТП на федеральной трассе "Кавказ" два человека погибли и 10 госпитализированы. Среди пострадавших и погибших детей нет. Двое пострадавших - в тяжелом состоянии", - сказали в Минздраве.

Накануне на той же федеральной трассе, но на Ставрополье в результате столкновения микроавтобуса и двух легковушек пострадали 13 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]