Трамп проигнорировал советы помощников поднять на саммите в Хельсинки тему о якобы вмешательстве РФ в выборы в США - СМИ

Перед поездкой в Хельсинки на саммит с президентом России Владимиром Путиным для президента США составили план, по тому, как именно поднимать тему якобы вмешательства России в выборы в США, однако Дональд Трамп советы проигнорировал, сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл".

Так, в ходе подготовительных встреч Д.Трамп и его помощники обсуждали, что для того, чтобы поднять вопрос вмешательства можно использовать обвинительное заключение Минюста США по 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. Согласно плану Д.Трамп должен был обращаться к тексту обвинительного заключения как на встрече тет-а-тет, так и на пресс-конференции после встречи, рассказал источник газеты в Белом доме. Планировалось, пишет газета, что эти обвинения будут использоваться в качестве веских доказательств того, что Россия вмешивалась в выборы в США.

"Он (Трамп - ИФ) сделал ровно противоположное", - сказал источник газеты.

"Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал", - отметил источник.

Неясно, пишет газета, насколько жесток был Д.Трамп в вопросе якобы вмешательства в выборы на личной встрече с В.Путиным.

Одной из причин, по которой Д.Трамп мог отступить от плана, считает источник газеты, могло быть его желание улучшить отношения между Россией и США.

Д.Трамп ранее в Twitter назвал лицемерами те СМИ, которые критикуют его за подход к В.Путину.

"Меня жестко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр с президентом Путиным. Раньше бы это назвали дипломатией. Если бы я был резок и яростен, меня бы критиковали за то, что я слишком жесткий. Помните, как они говорили, что я слишком жесткий с председателем Кимом (лидером КНДР Ким Чен Ыном - ИФ). Лицемеры!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее газета "Вашингтон пост" писала, что перед встречей с В.Путиным Д.Трампу представили около 100 страниц материалов, которые, как предполагалось, помогут президенту выработать жесткую позицию по России, но он решил действовать по собственному усмотрению.

О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.