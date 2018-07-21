В аварии с участием пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в дагестанском городом Избербаш пострадали граждане Азербайджана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в субботу представитель Минздрава республики.

"Все 10 пострадавших - пассажиры микроавтобуса. И все они являются гражданами Азербайджана, прибывшими в Дагестан на заработки", - добавила представитель ведомства.

Представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева сообщила агентству "Интерфакс-Юг", что пятеро из десяти пострадавших уже выписаны из больницы.

По ее словам, двое погибших были пассажирами легкового автомобиля.

"Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом рядом с Избербашем доставлены в Махачкалу в травматологический центр. Трое, в том числе тяжело раненный, остаются в больнице города Избербаш. Остальных выписали и перевели на амбулаторное лечение", - сказала З.Муртазалиева.

Накануне на той же федеральной трассе, но на Ставрополье в результате столкновения микроавтобуса и двух легковушек пострадали 13 человек.