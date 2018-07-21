Правоохранительные органы, возможно, задержали некоторых сотрудников ЦНИИМаша - источник

Правоохранители во время обысков по делу о госизмене вывели из здания ЦНИИМаш несколько человек, предполагается, что они могут быть задержаны, сообщил "Интерфаксу" источник в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).
"Отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении. Не исключено, что их могли допросить и задержать", - сказал источник.
По словам источника, директор аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон остается на свободе.
"Д.Пайсон не задержан. Он находится дома", - сказал источник.
Он напомнил, что его статус пока не определен. "Вполне вероятно, что он будет свидетелем", - сказал источник.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Д.Пайсон мог стать одним из фигурантов дела о госизмене.
В то же время информированный источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что следователи пока не предъявили Д.Пайсону обвинений. "Никаких обвинений Д.Пайсону пока не предъявлено. Возможно, ему будет определен статус ценного свидетеля", - сказал источник.
Информированный источник в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) также сообщил, что Д.Пайсон не покидал Россию.
Сам Д.Пайсон не комментирует ход следствия. "Я воздерживаюсь от любых комментариев на этот счет", - сказал он "Интерфаксу" по телефону.
В свою очередь источник в ОРКК сообщил "Интерфаксу", что Д.Пайсон не имел допуска к секретным разработкам. "Д.Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях", - сказал источник.
По его данным, Д.Пайсон, возможно, не единственный фигурант дела. "Речь идет о нескольких лицах. Д.Пайсон может быть не основным фигурантом", - сказал он.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что в пятницу утром следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.
"По сведениям "Ъ", оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами: по сведениям "Ъ", чекисты установили, что последним стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно", - говорится в публикации.
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