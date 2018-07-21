Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сообщили в министерстве финансов Белоруссии в субботу.
"Подтверждение рейтинга на уровне "В" и прогноз по нему отражают сбалансированность между улучшением макроэкономической ситуации, с одной стороны, и рядом потенциальных рисков - с другой", - отметили в Минфине.
Там подчеркнули, что агентство отметило более сильное, чем ожидалось ранее, восстановление экономической активности в Белоруссии. "По оценкам Fitch Ratings, рост экономики по итогам 2018 г. составит 3,5%. Поддерживать его будут восстановление экономик стран-торговых партнеров и инвестиционной активности, доступность внешнего финансирования, а также укрепление внутреннего потребления", - проинформировали в ведомстве.
Там добавили, что эксперты Fitch Ratings ожидают, что Белоруссии удастся удержать среднегодовую инфляцию в 2018 г. на уровне 6%.
Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций Белоруссии на уровне "B".
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