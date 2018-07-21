Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0267 GBR   2.2148 TRY   0.3529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.46 Brent   72.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 32° Завтра 25° 33° 23 Июл 24° 32° 24 Июл 24° 33°

СНГ 21.07.2018 13:35

Fitch подтвердило суверенный рейтинг Белоруссии на уровне "В" со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сообщили в министерстве финансов Белоруссии в субботу.

"Подтверждение рейтинга на уровне "В" и прогноз по нему отражают сбалансированность между улучшением макроэкономической ситуации, с одной стороны, и рядом потенциальных рисков - с другой", - отметили в Минфине.

Там подчеркнули, что агентство отметило более сильное, чем ожидалось ранее, восстановление экономической активности в Белоруссии. "По оценкам Fitch Ratings, рост экономики по итогам 2018 г. составит 3,5%. Поддерживать его будут восстановление экономик стран-торговых партнеров и инвестиционной активности, доступность внешнего финансирования, а также укрепление внутреннего потребления", - проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что эксперты Fitch Ratings ожидают, что Белоруссии удастся удержать среднегодовую инфляцию в 2018 г. на уровне 6%.

Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций Белоруссии на уровне "B".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, FITCH, КРЕДИТЫ, РЕЙТИНГИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]