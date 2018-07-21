В Азербайджане задержали еще 8 и ликвидировали 1 человека по делу о покушении на мэра Гянджи

В результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны и арестованы еще 8 человек, участвовавших в преступлениях, совершенных в Гяндже 3 и 10 июля 2018 года, отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.
«В ходе проводимых мероприятий было определено местонахождение находящегося в розыске по обвинению по нескольким статьям Уголовного кодекса, одного из активных участников организованной группировки, совершившей тяжкие преступления в Гяндже, находившегося в близких отношениях с Юнисом Сафаровым ранее судимого Багирова Анара Ислам оглу. А.Багиров прятался на территории поселка Ходжасан Бинагадинского района Баку. В ходе операции по задержанию А.Багирова он оказал вооруженное сопротивление. В результате ответного огня А.Багиров был уничтожен. При осмотре места происшествия и тела А.Багирова был найден один пистолет Макарова и боеприпасы к нему, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств»,- говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия в целях полного установления всего круга лиц, причастных к гянджинским событиям.
Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа (второй по величине город страны) погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.
По данным МВД было задержано 40 участников акции, они доставлены в отделение полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Palmali Group планирует за 2 недели погасить задолженность по зарплате моряков 4 судов, находящихся на рейде в Ростове
Нефть дорожает на фоне ослабления курса доллара, Brent торгуется у $73,05 за баррель
Стоимость контрактов между компаниями Азербайджана и Франции превышает $2 млрд -Алиев
В столкновении "Газели" с легковой машиной в Дагестане пострадали граждане Азербайджана
CAS дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина на четыре года
13 человек погибли в результате крушения прогулочного катера в США
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Во Франции поместили под стражу троих полицейских в рамках дела помощника Макрона
Fitch подтвердило суверенный рейтинг Белоруссии на уровне "В" со "стабильным" прогнозом
Правоохранительные органы, возможно, задержали некоторых сотрудников ЦНИИМаша - источник
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar обеспечил жителей высокогорной деревни мобильной связью
Компания Bakcell поддержала проведение Летней Школы «Автобус Знаний - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений