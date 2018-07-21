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Карабахский конфликт 21.07.2018 14:09

Солдат ВС Азербайджана погиб в результате обстрела с армянской стороны - Минобороны

Солдат вооруженных сил Азербайджана погиб в результате нарушения режима прекращения огня, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«В результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, в ходе перестрелки с противником погиб военнослужащий Азербайджанской армии солдат Алышов Самед Анар оглы»,- говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]