Солдат ВС Азербайджана погиб в результате обстрела с армянской стороны - Минобороны

Солдат вооруженных сил Азербайджана погиб в результате нарушения режима прекращения огня, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«В результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, в ходе перестрелки с противником погиб военнослужащий Азербайджанской армии солдат Алышов Самед Анар оглы»,- говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков