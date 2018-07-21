Во Франции поместили под стражу троих полицейских в рамках дела помощника Макрона

Три сотрудника полиции помещены под стражу за передачу видео с камер наблюдения помощнику президента Франции Эмманюэля Макрона - Александру Беналла, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Как поясняет агентство, речь идет о высокопоставленных сотрудниках полиции, отвечающих за контроль над безопасностью и дорожным движением в Париже.

Агентство отмечает, что после публикации в СМИ видеозаписи, на которой, предположительно А.Беналла избивает молодого человека, А.Беналла отправился к полицейским, чтобы получить доступ к записям камер видеонаблюдения.

В прокуратуре Парижа пояснили, что сотрудников полиции обвиняют в "краже изображений из системы видеонаблюдения" и несоблюдении профессиональной тайны.

В пятницу троих парижских полицейских отстранили от выполнения обязанностей.

Французская прокуратура ранее начала предварительное расследование в отношении А.Беналла. Его подозревают в избиении молодого человека в Париже в ходе майской демонстрации этого года.

Газета "Монд" ранее на этой неделе опубликовала на сайте статью вместе с видеозаписью произошедшего в мае инцидента. Газета утверждает, что "близкий советник президента Республики Александр Беналла, надевший каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции, завязывает потасовку с молодым человеком в ходе демонстрации в Париже".

А.Беналла в ходе предвыборной кампании Э.Макрона возглавлял его команду по обеспечению безопасности, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как в мае история с избиением демонстранта получила огласку, помощник был отстранен от занимаемой должности, хотя официального подтверждения о том, что нападавшим был именно А.Беналла, не было.

Елисейский дворец в пятницу принял решение об увольнении помощника президента страны А.Беналла.