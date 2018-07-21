Во Франции поместили под стражу троих полицейских в рамках дела помощника Макрона

Три сотрудника полиции помещены под стражу за передачу видео с камер наблюдения помощнику президента Франции Эмманюэля Макрона - Александру Беналла, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.
Как поясняет агентство, речь идет о высокопоставленных сотрудниках полиции, отвечающих за контроль над безопасностью и дорожным движением в Париже.
Агентство отмечает, что после публикации в СМИ видеозаписи, на которой, предположительно А.Беналла избивает молодого человека, А.Беналла отправился к полицейским, чтобы получить доступ к записям камер видеонаблюдения.
В прокуратуре Парижа пояснили, что сотрудников полиции обвиняют в "краже изображений из системы видеонаблюдения" и несоблюдении профессиональной тайны.
В пятницу троих парижских полицейских отстранили от выполнения обязанностей.
Французская прокуратура ранее начала предварительное расследование в отношении А.Беналла. Его подозревают в избиении молодого человека в Париже в ходе майской демонстрации этого года.
Газета "Монд" ранее на этой неделе опубликовала на сайте статью вместе с видеозаписью произошедшего в мае инцидента. Газета утверждает, что "близкий советник президента Республики Александр Беналла, надевший каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции, завязывает потасовку с молодым человеком в ходе демонстрации в Париже".
А.Беналла в ходе предвыборной кампании Э.Макрона возглавлял его команду по обеспечению безопасности, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как в мае история с избиением демонстранта получила огласку, помощник был отстранен от занимаемой должности, хотя официального подтверждения о том, что нападавшим был именно А.Беналла, не было.
Елисейский дворец в пятницу принял решение об увольнении помощника президента страны А.Беналла.
Министр обороны Азербайджана определил задачи по повышению оперативности войск
Солдат ВС Азербайджана погиб в результате обстрела с армянской стороны - Минобороны
В Азербайджане задержали еще 8 и ликвидировали 1 человека по делу о покушении на мэра Гянджи
Palmali Group планирует за 2 недели погасить задолженность по зарплате моряков 4 судов, находящихся на рейде в Ростове
Нефть дорожает на фоне ослабления курса доллара, Brent торгуется у $73,05 за баррель
Стоимость контрактов между компаниями Азербайджана и Франции превышает $2 млрд -Алиев
В столкновении "Газели" с легковой машиной в Дагестане пострадали граждане Азербайджана
CAS дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина на четыре года
13 человек погибли в результате крушения прогулочного катера в США
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar обеспечил жителей высокогорной деревни мобильной связью
Компания Bakcell поддержала проведение Летней Школы «Автобус Знаний - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений