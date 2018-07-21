80-тонная глыба придавила экскаватор в карьере золотодобывающего предприятия в Казахстане

В Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана в карьере Васильковского горно-обогатительного комбината (ГОК) идет операция по вызволению из-под завала экскаватора с водителем.
"Сегодня утром во время завершения ночной смены скала весом около 80 тонн упала и придавила экскаватор, в котором находился экскаваторщик", - сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" начальник областного департамента по ЧС Алексей Советов.
По его словам, водитель жив, у него повреждена нога, но вытащить из-под завала его пока не могут.
"Связь с экскаваторщиком идет, мы передаем ему воду. У него повреждена нога, но главное, что он жив", - сказал А.Советов.
На месте ЧП работают более 60 человек - спасателей и сотрудников ГОК.
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