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Дальнее зарубежье 21.07.2018 15:36

США стали основным импортером украинского стрелкового вооружения в 2017 году

Украина в 2017 году обеспечила поставки обычных видов вооружений по экспортным контрактам в шесть стран, свидетельствуют данные обнародованного отчета Госслужбы экспортного контроля (ГСЭКУ) о международных передачах отдельных видов вооружений Украины по итогам 2017 года.

Публикуемые ГСЭКУ с 2004 года данные являются основой для ежегодного Регистра обычных вооружений ООН.

По данным отчета, в 2017 году Украина поставила на экспорт 16 ед. бронетехники, в частности, 16 танков БМ "Оплот" в Таиланд; свыше 17 тыс. ед. стрелкового вооружения, а также более 800 ед. легкого вооружения в США, Узбекистан, Иорданию, Монголию и Турцию.

Основным импортером украинского стрелкового и легкого вооружения в 2017 году, согласно отчету, выступили США, которые закупили 15,040 тыс. ед. автоматов и пистолетов-пулеметов, 790 ед. переносных противотанковых винтовок и гранатометов. Еще 2 тыс. ед. автоматов и пистолетов-пулеметов закупил Узбекистан. Иордании было поставлено 22 ед. переносных противотанковых винтовок и гранатометов, 2 ед. ручных подствольных и станковых гранатометов и 1 ед. револьверов (пистолетов); Монголии - 10 ед. винтовок (карабинов); Турции - 3 ед. пусковых механизмов ПЗРК.

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Тэги: УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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