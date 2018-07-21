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Дальнее зарубежье 21.07.2018 16:01

Наводнение во Вьетнаме привело к гибели 10 человек

В результате наводнения, вызванного тайфуном "Шантинь", в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 10 человек, сообщают в субботу местные СМИ.

Кроме того, 11 человек получили ранения, а восемь человек пропали без вести.

Перед тайфуном в провинции проводилась эвакуация, в безопасные места перевезли жителей порядка 700 домов.

Наводнение уничтожает дома, урожай и скот местных жителей. Так, сообщается, что были разрушены 97 домов, уничтожено более 1,9 тыс. гектаров урожая.

С некоторыми населенными пунктами в провинции потеряна связь из-за проблем с электричеством.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЬЕТНАМ, НАВОДНЕНИЕ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]