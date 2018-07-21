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Оборона 21.07.2018 16:12

Министр обороны Азербайджана определил задачи по повышению оперативности войск

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом министерства, где также посредством видеосвязи были привлечены командиры объединений и соединений, сообщает оборонное ведомство.

«Проанализировав текущее состояние в прифронтовой зоне и других местах дислокации войск на основании итогов проведенных учений, докладов командующих и командиров, а также результатов проверок по всесторонней деятельности войск министр обороны дал соответствующее указание. Определены задачи по повышению оперативности действия войск, боевой готовности, высокой маневренности и четкого взаимодействия подразделений, соединений, с целью своевременного сосредоточения сил и средств на направлениях вероятных боевых действий, строгим соблюдением требований скрытного управления и маскировки», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]