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Дальнее зарубежье 21.07.2018 17:36

Секретная служба США проверила на безопасность футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу

Красно-белый футбольный мяч, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным американскому президенту Дональду Трампу на саммите в Хельсинки, прошел проверку на безопасность в Секретной службе США, сообщило в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Охрана американского президента указала, что это была стандартная проверка, которой подвергаются все подарки американскому лидеру.

Передавая футбольный мяч Д.Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки, В.Путин сказал: "Господин президент только что говорил, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне".

Д.Трамп тогда сказал, что отдаст этот мяч своему 12-летнему сыну Бэррону, который увлекается футболом.

После того, как В.Путин подарил мяч Д.Трампу, сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является ярым критиком Москвы, написал в своем "Твиттере", что мяч следовало бы проверить на предмет наличия подслушивающих устройств и "никогда не разрешать вносить его в Белый дом".

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс, выступая на конференции по безопасности, выразил уверенность в том, что мяч "очень тщательно проверили".

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Тэги: США, РОССИЯ МЯЧ, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]