Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "немыслимым" тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн вел запись разговора с президентом, добавив, что не делал ничего плохого.

"Немыслимо, что власти врываются в кабинет адвоката (рано с утра), почти неслыханно. Еще более немыслимо то, что адвокат записывает слова клиента, вообще неслыханно и, возможно, незаконно. Хорошая новость в том, что ваш любимый президент не делал ничего плохого", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщала, что М.Коэн вел аудиозапись разговора с Д.Трампом в 2016 году, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В этом разговоре, по данным газеты, обсуждался вопрос выплат бывшей модели Playboy Карен Макдугал за молчание. К.Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Д.Трампом в 2006 году, после того как он женился на Мелании Трамп.

Адвокат Д.Трампа Руди Джулиани после публикации подтвердил, что запись разговора действительно существует, но отметил, что К.Макдугал деньги не выплачивались.

В апреле сотрудники ФБР обыскали офис М.Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах, а также записи.