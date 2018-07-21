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Дальнее зарубежье 21.07.2018 18:03

Трамп назвал "немыслимой" и "возможно незаконной" запись экс-адвокатом разговора с ним

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "немыслимым" тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн вел запись разговора с президентом, добавив, что не делал ничего плохого.

"Немыслимо, что власти врываются в кабинет адвоката (рано с утра), почти неслыханно. Еще более немыслимо то, что адвокат записывает слова клиента, вообще неслыханно и, возможно, незаконно. Хорошая новость в том, что ваш любимый президент не делал ничего плохого", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщала, что М.Коэн вел аудиозапись разговора с Д.Трампом в 2016 году, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В этом разговоре, по данным газеты, обсуждался вопрос выплат бывшей модели Playboy Карен Макдугал за молчание. К.Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Д.Трампом в 2006 году, после того как он женился на Мелании Трамп.

Адвокат Д.Трампа Руди Джулиани после публикации подтвердил, что запись разговора действительно существует, но отметил, что К.Макдугал деньги не выплачивались.

В апреле сотрудники ФБР обыскали офис М.Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах, а также записи.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АДВОКАТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]