Парламент Кубы приступил к обсуждению проекта новой конституции страны

Национальная ассамблея народной власти Кубы в субботу начала дебаты по проекту обновления конституции страны, сообщает агентство ЭФЭ.
Перед заседанием парламента проект конституции три дня изучали постоянные комитеты национальной ассамблеи Кубы.
После обсуждения парламент, как ожидается, в понедельник одобрит проект. После одобрения в парламенте проект конституции будет вынесен на референдум.
Действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. В обновленной версии конституции, как писала кубинская газета "Гранма", планируется вернуть должность президента республики Куба. Сейчас должность главы государства называется председатель государственного совета Кубы. Срок пребывания руководителя страны на посту предлагается ограничить десятью годами. Также в проекте предлагается учредить пост премьер-министра страны.
Кроме того, в проекте конституции признается право на частную собственность, запрещается дискриминация по половому признаку.
В апреле на Кубе сменился руководитель. Члены Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали Мигеля Диаса-Канеля председателем Государственного совета Кубы. За его кандидатуру проголосовали 99,83% депутатов, или 603 из 604 присутствовших депутатов.
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