В Пентагоне выступили в поддержку приглашения Путина в Вашингтон

Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал идею пригласить в Вашингтон президента России Владимира Путина, сообщает в субботу телеканал Си-эн-эн.
"Я думаю, что обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами это то, что нужно", - заявил Дж.Руд телеканалу на форуме по безопасности в Колорадо.
Он считает, что "это совершенно нормально и практично (приглашение президента РФ в Вашингтон - ИФ)".
Дж.Руд обратил внимание, что лидеры США и России в предыдущие годы постоянно обменивались мнениями. Также Дж.Руд назвал Россию важным игроком на мировой арене.
"Президент Путин посещал Белый дом ранее. Он раньше посещал США. Например, когда я работал в Белом доме при Джордже Буше, он приезжал в дом президента Буша в Кроуфорде в Техасе. Еще они ездили на рыбалку в Кеннебанкпорт в Мэне", - добавил Дж.Руд.
Ранее стало известно, что власти США пригласили президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон. "Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идёт", - сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.
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