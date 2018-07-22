В Грузии вводится система накопительной пенсии

Парламент Грузии на внеочередном заседании в субботу в третьем, окончательном чтении принял законопроект "О накопительной пенсии", который является частью пенсионной реформы, осуществляемой в стране с целью совершенствования существующей социальной системы.

Как заявила журналистам заместитель главы Минэкономразвития Грузии Екатерина Микабадзе, накопительная пенсионная система стала ответом именно на социальные вызовы, что позволит гражданам создать сбережения прямо пропорциальные зарплате, получаемой на протяжении лет, и предусматривает высокий коэффициент замещения пенсии - до 50%.

"Этой реформой, в рамках которой государство существенно поможет населению страны в создании сбережений и, одновременно, будет способствовать росту социальной ответственности, мы создаем реальную основу для разрешения проблем, которые существуют с точки зрения справедливости и эффективности", - заявила Е.Микабадзе.

При этом она отметила, что благодаря внедрению системы накопительной пенсии появится дополнительный финансовый ресурс, который станет "мощным толчком для развития рынка капитала".

"Это альтернативный долгосрочный ресурс, который даст возможности бизнесу осуществлять новые продуктивные инвестиции, что, в свою очередь, послужит созданию новых рабочих мест и ускорению экономического роста", - добавила замминистра.

Согласно новой пенсионной системе, для каждого жителя Грузии будет открыт специальный пенсионный счет, на который по 2% от ежемесячной зарплаты будут начислять государство, работник и работодатель. Распространяться эта система будет как на граждан Грузии, так и на иностранных граждан, проживающих в стране на постоянной основе. К ней будут подключены и самотрудоустроенные лица.

В Грузии пенсионный возраст для женщин определен с 60 лет, мужчин - с 65 лет. На сегодняшний день базовая фиксированная пенсия составляет 180 лари (около $74) в месяц.