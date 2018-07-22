Полицейские в Лос-Анджелесе арестовали вооруженного мужчину, который захватил заложников в супермаркете

Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в городе Лос-Анджелес, сдался властям, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По информации агентства, он с группой из четырех заложников вышел из здания магазина, где его окружила полиции, обыскала и под охраной препроводила в карету скорой помощи. Предположительно, он ранен в левую руку. Имя подозреваемого и мотивы его действий не разглашаются.
Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил журналистам, что в помещении магазина погибла одна женщина.
Вооруженный мужчина в американском Лос-Анджелесе, пытаясь скрыться от полиции, ворвался в супермаркет и забаррикадировался там, сообщило ранее АП.
По информации агентства, в тот момент, когда в супермаркет ворвался злоумышленник, магазин был полон покупателей.
АП информировало, что заложники с поднятыми руками периодически подходили к окнам супермаркета. Вооруженная полиция оцепила здание, пыталась с помощью зеркал разглядеть, что происходит внутри.
Погоне полиции предшествовала стрельба, которую открыл напавший на магазин. По поступающей информации, он стрелял по своей бабушке и подруге в другом конце города, после чего на микроавтобусе пытался уйти от преследования, сообщил журналистам представитель полиции.
В один из моментов полиция пыталась остановить микроавтобус, но подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, никто из них не пострадал.
Президент США Дональд Трамп был проинформирован о сложившейся ситуации и написал в своем Твиттере, что внимательно следит за развитием событий.
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