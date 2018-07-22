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Дальнее зарубежье 22.07.2018 10:22

Трамп должен обнародовать содержание переговоров "с глазу на глаз" с Путиным - бывший директор ЦРУ

Содержание переговоров "тет-а-тет" между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ходе их саммита в Хельсинки должны стать достоянием гласности, заявил в субботу в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" бывший директор ЦРУ Леон Панетта.

"Президент США впервые встречается с российским лидером В.Путиным, а Россия не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней", - сказал Л.Панетта.

По утверждению телеканала, В.Путин заверил Д.Трампа, что в предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США не будет никакого вмешательства России.

Ранее газета "Вашингтон пост" написала, что перед встречей с В.Путиным Д.Трампу было представлено около 100 страниц материалов, которые, как предполагалось, помогли бы президенту США выработать жесткую позицию по России, но он решил действовать по собственному усмотрению.

О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, СПЕЦСЛУЖБЫ


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