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Регион 22.07.2018 13:41

Президент Ирана призвал Трампа "не играть с хвостом льва"

Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани предостерег президента США Дональда Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне.

"Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война", - сказал Х.Рухани на встрече иранских дипломатов в Тегеране.

"Вы не уполномочены побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов Ирана", - отметил президент Ирана.

В начале мая Д.Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]