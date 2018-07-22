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Дальнее зарубежье 22.07.2018 14:46

Жертвами жары в Японии за первую половину июля стали 15 человек, более 12 тыс. госпитализированы

Не менее 15 человек скончались, еще более 12 тыс. попали в больницы в первую половину июля из-за аномальной жары в Японии, сообщает в воскресенье национальное Агентство по предотвращению катастроф.

По данным местных СМИ, столбик термометра в ряде городов Японии приближался к отметке в 40С.

Между тем японские метеорологи отмечают, что в течение воскресенья на 233 наблюдательных точках в стране зафиксированы температуры выше 35С. В Токио отмечена температура в 37С.

В силу этого, метеорологи предупреждают, что риски тепловых ударов до сих пор сохраняются.

Школам рекомендовано не проводить занятия на улицах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, ЖАРА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]