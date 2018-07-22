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Дальнее зарубежье 22.07.2018 15:45

Эквадор на предстоящей неделе может выдать Ассанжа Британии - СМИ

Эквадор в ближайшее время откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании, сообщило издание The Intercept, ссылаясь на источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны.

По его данным, президент Эквадора Ленин Морено, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании". При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже на предстоящей неделе.

Д.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Д.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее МИД Эквадора заявлял, что Д.Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долл.

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Тэги: ЭКВАДОР, АССАНЖ, ВЫДАЧА, БРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]