Эквадор на предстоящей неделе может выдать Ассанжа Британии - СМИ

Эквадор в ближайшее время откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании, сообщило издание The Intercept, ссылаясь на источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны.
По его данным, президент Эквадора Ленин Морено, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании". При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже на предстоящей неделе.
Д.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Д.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
Ранее МИД Эквадора заявлял, что Д.Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долл.
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