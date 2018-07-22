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Регион 22.07.2018 16:26

Ливень в грузинской Кахетии затопил села, поля и дороги

В грузинской Кахетии в результате сильных ливневых дождей серьезно пострадали несколько сел, где вышедшие из берегов реки затопили подвалы и первые этажи жилых домов, сельскохозяйственные угодья, разрушили дороги, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

Кахетия - крупнейший регион в Восточной Грузии.

По информации СМИ, в селах Анага, Вакири и Магара активизировались оползневые процессы, вызвавшие сход со склонов гор земли и камней на дороги. Водные потоки ворвались в дома и дворы, на приусадебные участки местных жителей, размыли дороги, затопили автомобили.

Прибывшим в зону стихии пожарным-спасателям пришлось эвакуировать шесть человек в безопасное место.

Со сходными проблемами столкнулись жители сел Херетискаро, Цители гора и Чиаури, где в настоящее время также мобилизованы спасатели и техника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Они помогают соответствующим местным службам откачивать воду из затопленных домов, прочищают ливнеотводы и сточные канавы.

Начат подсчет нанесенного водной стихией ущерба.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛИВЕНЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]