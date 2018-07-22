Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0267 GBR   2.2148 TRY   0.3529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.46 Brent   72.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 39° Завтра 24° 31° 24 Июл 24° 33° 25 Июл 26° 36°

Дальнее зарубежье 22.07.2018 17:27

Встреча с Путиным была замечательной, фейковые СМИ стараются ее опорочить, пишет Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь положительно отозвался о встрече с президентом России Владимиром Путиным и раскритиковал фейковые СМИ за ее освещение.

"У меня была замечательная встреча с Путиным, но фейковые новости используют каждый элемент ее энергии для того, чтобы постараться опорочить ее. Это так плохо для нашей страны", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН


Похожие новости


Трамп предупредил, что Путин станет его злейшим врагом, если хельсинкские договоренности будут сорваны Трамп занял на встрече с Путиным жесткую позицию по Украине - госсекретарь США Трамп: никто из президентов США не был жестче по отношению к России, чем я Трамп надеется, что Иран пожелает подписать новое соглашение по ядерной программе Взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда - Трамп Трамп назвал тет-а-тет с Путиным "хорошим началом для всех"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]