Встреча с Путиным была замечательной, фейковые СМИ стараются ее опорочить, пишет Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь положительно отозвался о встрече с президентом России Владимиром Путиным и раскритиковал фейковые СМИ за ее освещение.
"У меня была замечательная встреча с Путиным, но фейковые новости используют каждый элемент ее энергии для того, чтобы постараться опорочить ее. Это так плохо для нашей страны", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.
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