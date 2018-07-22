Встреча с Путиным была замечательной, фейковые СМИ стараются ее опорочить, пишет Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь положительно отозвался о встрече с президентом России Владимиром Путиным и раскритиковал фейковые СМИ за ее освещение.

"У меня была замечательная встреча с Путиным, но фейковые новости используют каждый элемент ее энергии для того, чтобы постараться опорочить ее. Это так плохо для нашей страны", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.