Смертник пытался атаковать кортеж вернувшегося из изгнания вице-президента Афганистана Дустума

Не менее 10 человек пострадали в воскресенье в результате теракта неподалеку от международного аэропорта Кабула, сообщил журналистам представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

"Мы можем подтвердить: 10 человек погибли или получили ранения в результате подрыва смертника", - сказал он.

По его словам, в числе пострадавших мирные жители и ребенок.

Теракт произошел на пути следования колонны автомобилей, в одном из которых находился вернувшийся в Афганистан вице-президент страны Абдул Рашид Дустум.

А.Дустум вернулся в Афганистан чартерным рейсом из Анкары. Он жил в Турции в изгнании с мая 2017 года.