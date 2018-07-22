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Дальнее зарубежье 22.07.2018 17:48

Смертник пытался атаковать кортеж вернувшегося из изгнания вице-президента Афганистана Дустума

Не менее 10 человек пострадали в воскресенье в результате теракта неподалеку от международного аэропорта Кабула, сообщил журналистам представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

"Мы можем подтвердить: 10 человек погибли или получили ранения в результате подрыва смертника", - сказал он.

По его словам, в числе пострадавших мирные жители и ребенок.

Теракт произошел на пути следования колонны автомобилей, в одном из которых находился вернувшийся в Афганистан вице-президент страны Абдул Рашид Дустум.

А.Дустум вернулся в Афганистан чартерным рейсом из Анкары. Он жил в Турции в изгнании с мая 2017 года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]