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Дальнее зарубежье 23.07.2018 15:43

Правительство ФРГ продолжает считать Nord Stream2 экономическим проектом

Германия продолжает считать Nord Stream2 чисто экономическим проектом, позиция ФРГ по этому вопросу не изменилась, заявила журналистам официальный представитель правительства Ульрике Деммер.

"В первую очередь это экономический проект", - сказала она в Берлине в понедельник. В то же время представитель правительства отметила, что Украина должна продолжать выполнять роль транзитной страны.

"В интересах Германии и других стран ЕС Украина должна и дальше играть роль транзитной страны", - добавила У.Деммер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]