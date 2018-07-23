Правительство ФРГ продолжает считать Nord Stream2 экономическим проектом

Германия продолжает считать Nord Stream2 чисто экономическим проектом, позиция ФРГ по этому вопросу не изменилась, заявила журналистам официальный представитель правительства Ульрике Деммер.

"В первую очередь это экономический проект", - сказала она в Берлине в понедельник. В то же время представитель правительства отметила, что Украина должна продолжать выполнять роль транзитной страны.

"В интересах Германии и других стран ЕС Украина должна и дальше играть роль транзитной страны", - добавила У.Деммер.