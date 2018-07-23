Израиль продолжит противостоять иранскому военному присутствию в Сирии - Нетаньяху

Израиль готов предпринять меры против установления иранского военного присутствия в Сирии, заявил в понедельник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль настаивает на выполнении соглашений с Сирией о разделении сил так, как это было десятилетиями до тех пор, пока в Сирии не разразилась гражданская война. Израиль продолжит предпринимать действия против любых попыток Ирана и его приближенных установить военное присутствие в Сирии", - приводит слова израильского премьера газета "Гаарец".

Кроме того, Б.Нетаньяху приветствовал жесткую позицию президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео в отношении Тегерана.

"Я хотел бы воздать должное решительной позиции, высказанной вчера президентом Дональдом Трампом, и госсекретарем Помпео против агрессии иранского режима", - приводит слова премьера издание "Таймс оф Израэл".

При этом Б.Нетаньяху отметил, что мировое сообщество долгое время "потакало" Ирану, однако, по словам премьера, США в настоящий момент меняют это положение дел.

Накануне, выступая на встрече с иранскими дипломатами в Тегеране, президент Ирана Хасан Рухани предостерег Д.Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне.

"Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война", - сказал Х.Рухани.

Позднее Д.Трамп резко отреагировал на адресованный ему совет президента Ирана.

"Иранскому президенту Рухани: никогда более не угрожайте США вновь или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. Будьте осторожными!" - написал в ночь на понедельник Д.Трамп в своем "Твиттере".

В свою очередь "Таймс оф Израэл" напоминает, что ранее М.Помпео сравнил руководство Ирана с "мафией".