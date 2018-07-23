Путин и Лукашенко обсудили проблемы ЕврАзЭС

В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждены некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы, сообщила пресс-служба Кремля.