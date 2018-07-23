Официальный Берлин пока не комментирует информацию о встрече политдиректоров "нормандской четверки" в германской столице.
"Пока я ничего не могу сказать на эту тему", - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил журналистам, что встреча состоится в Берлине в конце недели.
Участники встречи, по словам Г.Карасина, обсудят реализацию минских договоренностей, а также тему проведения референдума на востоке Украины, сказал замглавы МИД РФ.
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