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Дальнее зарубежье 23.07.2018 16:30

МИД ФРГ пока не подтверждает встречу политдиректоров "нормандской четверки" в Берлине

Официальный Берлин пока не комментирует информацию о встрече политдиректоров "нормандской четверки" в германской столице.

"Пока я ничего не могу сказать на эту тему", - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил журналистам, что встреча состоится в Берлине в конце недели.

Участники встречи, по словам Г.Карасина, обсудят реализацию минских договоренностей, а также тему проведения референдума на востоке Украины, сказал замглавы МИД РФ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ЧЕТВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]