Официальный Берлин пока не комментирует информацию о встрече политдиректоров "нормандской четверки" в германской столице.

"Пока я ничего не могу сказать на эту тему", - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил журналистам, что встреча состоится в Берлине в конце недели.

Участники встречи, по словам Г.Карасина, обсудят реализацию минских договоренностей, а также тему проведения референдума на востоке Украины, сказал замглавы МИД РФ.