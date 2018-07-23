Путин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологией

Минздрав России рассчитывает к 2024 году, благодаря всероссийской программе борьбы с онкологией, добиться снижения смертности от рака до уровня европейского или даже ниже, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Мы поставили к 2024 году цель достичь европейских показателей, так, скажем, чуть выше их сегодняшнего уровня", - сказала В.Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она отметила, что уже сегодня по стандартизированным показателям смертности по онкологии Россия очень близка к Европе. "Вместе с тем, мы пока отстаем в выявляемости, они выявляют намного больше и на ранних стадиях. И летальность у них ниже, у нас 22,5%, у них - 17%", - отметила глава Минздрава.

Со своей стороны В.Путин заметил, что "в некоторых странах с развитой системой здравоохранения летальность (от онкологических заболеваний) все-таки меньше 17%".

В.Скворцова согласилась, что есть и страны с показателем в 12%, "но пока, если брать Евросоюз, у них показатель 16 с чем-то, под 17".

Глава государства одобрил изложенную В.Скворцовой программу борьбы с онкологией, которую планируется развернуть в РФ. "Программа хорошая, конечно", - сказал он.

Задачу разработать национальную программу борьбы с онкологией В.Путин поставил в последнем Послании Федеральному Собранию.

Глава Минздрава отметила, что программу разрабатывали более 60 ведущих профессоров - онкологов, радиологов, радиофизиков, радиохимикой и т.д. "Если сумеем ее реализовать, мы всю российскую медицину выведем на качественно иной уровень", - сказала В.Скворцова.

По ее словам, в рамках программы в первичном звене будет сформирована "тотальная настороженность через онкоскрининги", будут сформированы межрайонные абмулаторно-онкологические центры, которые позволят в течение двух недель поставить диагноз, если есть подозрение на онкозаболевание, если в таких центрах возникнет сомнение по поводу диагноза, результаты будут передаваться в 18 референс-центров, которые будут работать по морфологии, иммунногистохимии, МРТ и КТ.

"Задача этого первого периода состоит в формировании правильного диагноза на основе международного кода", - пояснила В.Скворцова.

Она признала, что "сегодня наш диагностический код (характеризующий онкозаболевание) в большинстве регионов заполняется лишь наполовину - это локализация и близкие оголенные метастазы". Но при этом, по ее словам, очень много ошибок в морфологии, иммунногистохимии и совсем не смотрят генетику.

Между тем, как пояснила министр, "опухоль, например, молочной железы у женщины одной и той же локализации может быть пяти генотипов, а это пять разных протоколов лечения с абсолютно разными препаратами".

В.Скворцова утверждает, что система здравоохранения подготовилась к этой программе - создано 77 клинических рекомендаций, а внутри них 940 моделей лечения пациентов.

"Мы не просто прописали это все, мы все сделали с точки зрения международных кодов с абсолютно понятным распределением препаратов внутри каждой группы", - сказала она.

Таким образом, отметила министр, вместе с лучшими федеральными силами в масштабах всей страны создается контур информационно-онкологической программы, и как только в амбулаторном звене возникает предположение об онкологическом диагнозе, "открывается интерфейс онкологической программы, и дальше мы каждого больного мы будем видеть на всех этапах, следить за полноценностью терапии и своевременностью".

"Наша задача, чтобы сразу больной направлялся туда, где могут оказать помощь в соответствии с новым клиническим протоколом", - отметила В.Скворцова.