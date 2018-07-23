Участники встречи C5+1 назвали урегулирование в Афганистане важным фактором устойчивого развития в Центральной Азии

Участники заседания Рабочей группы по безопасности формата сотрудничества "Центральная Азия - США" ("С5+1") в Ташкенте обсудили взаимодействие в борьбе с экстремизмом и терроризмом в регионе, состояние и перспективы взаимодействия по афганскому урегулированию, сообщает в понедельник пресс-служба МИД Узбекистана.

"Участники заседания отметили, что стабильное и устойчивое развитие в Центральной Азии неразрывно связано с достижением мира и согласия в соседнем Афганистане", - подчеркивается в сообщении.

В МИД Узбекистана также сообщили, что на встрече "состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, в том числе укреплению сотрудничества в противодействии угрозам экстремизма, терроризма, обеспечении безопасности границ".

В заседании участвовали представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, заместителя помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Генри Эншер.

Формат "С5+1", запущенный на переговорах в Самарканде в ноябре 2015 года, является консультативным механизмом, который направлен на укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной области, а также взаимодействие в предотвращении и противодействии трансграничным угрозам и вызовам.