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Регион 23.07.2018 15:30

Военные суда России вошли в порт Баку для участия в конкурсе "Кубок моря"

Российские военные корабли прибыли в понедельник в Баку для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2018», говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«Российские малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала» и спасательно-буксирное судно «СБ-45» Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку для участия в конкурсе «Кубок моря - 2018»», - отмечается в информации.

Соревнование состоится в территориальных водах Азербайджана на Каспийском море с 31 июля по 10 августа текущего года.

Как сообщалось, в конкурсе планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СУДА, КОНКУРС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]