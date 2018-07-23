Российские военные корабли прибыли в понедельник в Баку для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2018», говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«Российские малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала» и спасательно-буксирное судно «СБ-45» Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку для участия в конкурсе «Кубок моря - 2018»», - отмечается в информации.

Соревнование состоится в территориальных водах Азербайджана на Каспийском море с 31 июля по 10 августа текущего года.

Как сообщалось, в конкурсе планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.

Н.Аббасова