Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа

Полезный пресс-тур для журналистов в День Прессы со стороны Банк Республика

Банк Республика организовал пресс-тур в город Гусар для представителей медиа

Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов экономистов

Банк Республика провел День Прессы вместе с журналистами

143 года назад, 22 июля 1875 года, вышел в свет первый номер газеты "Экинчи", и тем самым были заложены основы национальной печати в Азербайджане. В связи с этойзнаменательной датой Банк Республика организовал не совсем обычный, но познватаельный двухдневный пресс-тур в Гусар для журналистов ведущих СМИ страны.

Пресс-тур начался с посещения могилы основателя национальной прессы, выдающегося писателя и мыслителя Хасана бека Зардаби. Затем участники пресс-тура отправились в город Гусар, где для них в одном из престижных отелей был проведен интересный и полезный тренинг профессиональным бизнес и лайфкоучем Кёнуль Бабаевой. Тренер дал важные советы журналистам как они могут достичь своих целей в жизни и бизнесе. В интерактивном тренинге представители средств массовой информации также поделились своим опытом и мнениями.

После тренинга была организована экскурсия по фруктовым садам фермерского хозяйства, расположенного в Гусарском районе, в свое время получивший финансовую поддержку от Банка Республика. Отметим, что на площади более 210 гектаров выращиваются и экспортируются различные виды фруктов в зарубежные страны. Во время экскурсии представители средств массовой информации были проинформированы о процессе культивирования, сборки и упаковки различных видов фруктов. Участники познакомились со специальными холодильниками, где хранятся фрукты, оборудованием для уборки и упаковки фруктов.

На следующий день Банк организовал поездку в деревню Лаза, к северо-востоку от Кавказского хребта, где журналисты получили возможность познакомиться с живописными местами.

Двухдневный пресс-тур завершился посещением Губинского Мемориального Комплекса Геноцида в память о десятках тысяч азербайджанцев, погибших в массовых убийствах большевистско-армянских вооруженных сил в 1918 году.