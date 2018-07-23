Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9947 RUR   0.0268 GBR   2.2343 TRY   0.3567

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.07.2018 17:14

МИД Казахстана открыл аккредитацию журналистов на саммит в Актау, где планируется подписать Конвенцию о статусе Каспия

МИД Казахстана открыл аккредитацию для представителей СМИ на освещение Пятого каспийского саммита в Актау 12 августа, где, как ожидается, будет подписана Конвенция о статусе Каспийского моря, говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник.

На саммите в Актау президенты России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности и другие.

Главным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

"Кроме Конвенции в ходе Саммита планируется подписание ряда пятисторонних межправительственных документов", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, САММИТ, АККРЕДИТАЦИЯ


Похожие новости


Прикаспийский саммит состоится 12 августа в Актау - глава МИД Казахстана МИД Казахстана подтвердил проведение прикаспийского саммита в первой половине августа Казахстан не допустит присутствия вооруженных сил иностранных государств на Каспии - МИД Саммит прикаспийских стран пройдет не в Астане, а в приморском Актау Казахстан намерен присоединиться к международной конвенции об удалении затонувших судов Путин и Назарбаев заявляют о решимости достичь консенсуса пяти прикаспийских стран по статусу Каспия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]