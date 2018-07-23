МИД Казахстана открыл аккредитацию журналистов на саммит в Актау, где планируется подписать Конвенцию о статусе Каспия

МИД Казахстана открыл аккредитацию для представителей СМИ на освещение Пятого каспийского саммита в Актау 12 августа, где, как ожидается, будет подписана Конвенция о статусе Каспийского моря, говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник.

На саммите в Актау президенты России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности и другие.

Главным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

"Кроме Конвенции в ходе Саммита планируется подписание ряда пятисторонних межправительственных документов", - говорится в сообщении МИД Казахстана.