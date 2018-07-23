Число погибших в результате стрельбы в Торонто выросло до трех - полиция

Три человека, включая нападавшего, скончались в результате стрельбы в канадском городе Торонто, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя местной полиции.

Ранее сообщалось о гибели стрелка и одного из раненых.

По данным правоохранительных органов, еще одна пострадавшая - маленькая девочка - все еще находится в критическом состоянии в больнице.

Как сообщалось ранее, мужчина открыл стрельбу из пистолета на улице Данфорд в городском районе Гриктаун, после чего застрелился. Ранения получили 14 человек. По информации некоторых СМИ, перед тем как покончить с собой, стрелок открыл огонь по прибывшим на место инцидента полицейским.