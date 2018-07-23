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Дальнее зарубежье 23.07.2018 17:46

Число погибших в результате стрельбы в Торонто выросло до трех - полиция

Три человека, включая нападавшего, скончались в результате стрельбы в канадском городе Торонто, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя местной полиции.

Ранее сообщалось о гибели стрелка и одного из раненых.

По данным правоохранительных органов, еще одна пострадавшая - маленькая девочка - все еще находится в критическом состоянии в больнице.

Как сообщалось ранее, мужчина открыл стрельбу из пистолета на улице Данфорд в городском районе Гриктаун, после чего застрелился. Ранения получили 14 человек. По информации некоторых СМИ, перед тем как покончить с собой, стрелок открыл огонь по прибывшим на место инцидента полицейским.

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Тэги: КАНАДА-СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]