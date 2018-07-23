Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9947 RUR   0.0268 GBR   2.2343 TRY   0.3567

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.07.2018 17:57

Трамп: на переговорах с Путиным ничего ему не уступал, речь шла о взаимной выгоде для двух стран

Трамп: на переговорах с Путиным ничего ему не уступал, речь шла о взаимной выгоде для двух стран

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал освещение в СМИ его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что "ничего не уступал" главе РФ.

"Когда вы слышите, как фейковые новости в негативных тонах освещают мою встречу с президентом Путиным и говорят, что я чем-то поступился перед ним, то помните, я ничего не уступал; мы говорили только о будущей выгоде для обеих наших стран ", - написал президент США в своем микроблоге в "Твиттере" в понедельник.

"Кроме того, мы отлично поладили, что очень хорошо для всех, кроме коррумпированных СМИ", - добавил Д.Трамп.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит РФ-США. В.Путин и Д.Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Д.Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что он не проявил жесткость в вопросе так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ


Похожие новости


Минюст США, ФБР и "банду Обамы" необходимо привлечь к ответственности за введение правосудия в заблуждение - Трамп в "Твиттере" Трамп предупредил, что Путин станет его злейшим врагом, если хельсинкские договоренности будут сорваны Трамп занял на встрече с Путиным жесткую позицию по Украине - госсекретарь США Трамп: никто из президентов США не был жестче по отношению к России, чем я Трамп надеется, что Иран пожелает подписать новое соглашение по ядерной программе Взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]