Трамп: на переговорах с Путиным ничего ему не уступал, речь шла о взаимной выгоде для двух стран
Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал освещение в СМИ его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что "ничего не уступал" главе РФ.
"Когда вы слышите, как фейковые новости в негативных тонах освещают мою встречу с президентом Путиным и говорят, что я чем-то поступился перед ним, то помните, я ничего не уступал; мы говорили только о будущей выгоде для обеих наших стран ", - написал президент США в своем микроблоге в "Твиттере" в понедельник.
"Кроме того, мы отлично поладили, что очень хорошо для всех, кроме коррумпированных СМИ", - добавил Д.Трамп.
16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит РФ-США. В.Путин и Д.Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.
В Соединенных Штатах Д.Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что он не проявил жесткость в вопросе так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
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