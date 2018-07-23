Глава британского МИД предупреждает об угрозе Brexit без соглашения

Глава МИД Великобритании Джереми Хант после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом заявил, что существует риск выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения между Великобританией и ЕС по поводу их будущих отношений.
"Без настоящего изменения в подходе переговорщиков ЕС нам теперь грозит настоящий... риск (Brexit - ИФ) без соглашения. И это будет крайне затруднительно с точки зрения экономики", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" слова Дж.Ханта, сказанные журналистам.
"Британия будет считать (этот сценарий - ИФ) затруднительным, но, в конечном счете, мы найдем способ не просто выжить, но и экономически процветать. Но истинный предмет моего беспокойства заключается в том, что это на целое поколение изменит отношение британской общественности к Европе", - уточнил министр.
По словам Дж.Ханта, многие в Европе лишь ждут момента, чтобы Великобритания уступила, однако "этого не случится".
В то же время министр назвал ФРГ "одним из наших лучших друзей в мире".
В свою очередь Х.Маас заявил, что ФРГ хотели бы видеть реализацию Brexit вместе с соответствующим соглашением между ЕС и Великобританией.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
Однако в Великобритании по-прежнему не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе.
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