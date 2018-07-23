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Дальнее зарубежье 23.07.2018 18:17

Глава британского МИД предупреждает об угрозе Brexit без соглашения

Глава МИД Великобритании Джереми Хант после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом заявил, что существует риск выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения между Великобританией и ЕС по поводу их будущих отношений.

"Без настоящего изменения в подходе переговорщиков ЕС нам теперь грозит настоящий... риск (Brexit - ИФ) без соглашения. И это будет крайне затруднительно с точки зрения экономики", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" слова Дж.Ханта, сказанные журналистам.

"Британия будет считать (этот сценарий - ИФ) затруднительным, но, в конечном счете, мы найдем способ не просто выжить, но и экономически процветать. Но истинный предмет моего беспокойства заключается в том, что это на целое поколение изменит отношение британской общественности к Европе", - уточнил министр.

По словам Дж.Ханта, многие в Европе лишь ждут момента, чтобы Великобритания уступила, однако "этого не случится".

В то же время министр назвал ФРГ "одним из наших лучших друзей в мире".

В свою очередь Х.Маас заявил, что ФРГ хотели бы видеть реализацию Brexit вместе с соответствующим соглашением между ЕС и Великобританией.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Однако в Великобритании по-прежнему не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, BREXIT, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]